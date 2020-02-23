تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل رئيس الوفد البرلماني القبرصي

كتبت- رانيا إبراهيم:

عقد النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الوفد البرلماني القبرصي على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويأتي ذلك في إطار دعم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناول الجانبان تداعيات ما يحدث في منطقة شرق المتوسط واستمرار جهود التنسيق بين القوى السياسية في البلدين لمواجهة أي اعتداءات من جانب الدول الراعية للإرهاب، وتأكيد حق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية في المناطق الاقتصادية التي تقع في نطاق حدودها وفق احكام القانون الدولي.

كما أكد الجانبان على تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الليبية ودعم الحل السياسي على أسس حماية وحدة الدولة الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وعقد كلا من النائب كريم درويش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية والنائب طارق الخولى أمين العلاقات الخارجية بالحزب، والنائب عبد الله مبروك أمين مساعد المهنين، اجتماعًا مع الوفد البرلمانى الليبى المشارك فى الجمعية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن التنسيقية كانت قد افتتحت أول مقر لها بالقاهرة الخميس الماضى، ليكون هذا المقر الرسمى الأول للتنسيقية وسينظم بداخله الاجتماعات والمحاضرات والعمل اليومي للتنسيقية.