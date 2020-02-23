الجالية المصرية بشيكاغو تكرم وزيرة الهجرة لنجاحها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم مصر

كتب- أسامة علي

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من ٢٠٠ شخص من الجالية المصرية في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بينهم نحو عشرين من شباب الجيل الثاني في الحفل الذي نظمته الجمعية المصرية الأمريكية بشيكاغو EAS على شرف سيادتها، تكريما لمشوارها الدبلوماسي والسياسي وعطائها المستمر من خلال ربط الجالية المصرية بالخارج بالوطن.

وفي أجواء حماسية يغلفها الحنين لمصر، بحسب بيان، عرضت وزيرة الهجرة على الحضور من الجالية المصرية فيلم "حكاية وطن" الذي يقدم شرحا لكفاح الشعب المصري متحديا كل صور التغييب والاستعمار الفكري، مع إشارة خاصة لتأريخ أهم أحداث السنوات العشر الماضية، وقد ألهب الفيلم حماسة الحضور الذين هتفوا تحيا مصر عند ختامه.

من جانبها، أعربت مكرم عن سعادتها البالغة باحتفاء وتكريم الجالية المصرية لها بشيكاغو، معتبرة أن التكريم عندما يأتي من الأهل يصبح ذو قيمة خاصة، مضيفة أن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام تعد واحدة من أهم الجاليات في المجتمع الأمريكي، وأضافت عبر تاريخها تأثيرا حيويا لهذا المجتمع.

وخلال كلمتها، تحدثت الوزيرة عن التحديات التي تعرض لها الوطن خلال الفترات الماضية وسبب وطرق مواجهتها، ودور المصريين بالخارج تجاه تلك التحديات، فهم لا ولن ينفصلوا عن الواقع الداخلي المصري ويلعبون دورا محوريا في التصدي لكافة الأخطار المصدرة لمصر من الخارج، وبالوعي والمعرفة والإيمان بقدرة الشعب المصري في تخطي العقبات سنستطيع سويا الوصول بهذا البلد لمستقبل أفضل.

وفي قاعة الاحتفال بمتحف الساعات والزجاج الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري "كميل حليم"، قدم أعضاء الجمعية كلمات عبروا من خلالها عن سعادتهم وفخرهم بزيارة السفيرة نبيلة مكرم، واصفين إياها بأنها "نبيلة الإنسانية وتعد أختًا وابنة لآخرين هنا".

ومن جانبه، بدأ الدكتور رأفت عبد الملك رئيس الجمعية المصرية الأمريكية، كلمته الذي أكد فيها أن الاحتفال بوزيرة الهجرة هو مصدر فخر خاص للجالية المصرية بشيكاغو لما حققته من نجاح كبير في ملف المصريين بالخارج، فيما قدم الأب صمويل راعي كنيسة سان مارك بشيكاغو، الشكر للسيدة الوزيرة وقال: "أشعر بفخر شديد وأنا أتابع جهد وزيرة الهجرة ونتائجه على الأرض".

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد عيسى رئيس مؤسسة الأزهر الإسلامية بشيكاغو، بالشكر لوزيرة الهجرة لتجميعها الجالية مرة أخرى، حيث تعد من أضخم وأرقى الجاليات كونهم ضمن المهاجرين من الجيل الأول الذين يجمعون بين النجاح في الحياة العملية والأكاديمية، قائلا: "إن الأرواح جنود مجندة من تآلف منها اتفق ومن تعارض منها اختلف، واليوم نشعر بأنك جمعتي أرواح المصريين بالخارج فهناك مقولة إن هناك أشخاصًا يعطيهم المنصب مكانة وأناسًا يجعلون للمكان قيمة وانت من النوع الثاني"، معربا عن فخره حين وجدها بنفس شخصيتها المتواضعة بعد 14 عامًا، لا تنفصل عن الجالية وتعد صديقة لكل منهم بشكل خاص.



بينما أعربت الدكتورة دينا راشد، مساعد عميد جامعة شيكاغو، عن سعادتها بزيارة السفيرة نبيلة مكرم التي تعد رمزا ومثل لكل سيدة ناجحة. وفي ختام اللقاء قدمت الجمعية المصرية الأمريكية درع تكريم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.