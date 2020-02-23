بالأرقام| 8 مشروعات سكنية لنقل 100 ألف من سكان العشوائيات بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة جهود تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تشكل خطورة على حياة قاطنيها، في إطار خطة حكومية لتوفير حياة كريمة لأبناء العاصمة وباقي المحافظات من خلال تطوير العشوائيات الموجودة بها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وينشر مصراوي بالأرقام تفاصيل عمليات التسكين للأسر المستحقة في 8 مشروعات بشأن العشوائيات وعدد المستفيدين من كل مشروع على النحو التالي:

1- الأسمرات 1 و2 (تضمان 10980 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويستفيد منها 43920 شخصًا).

2- الأسمرات 3 (تضم 7298 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه ويستفيد منها 29192 شخصًا).

3- أهالينا (يضم 1096 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه ويستفيد منها 4384 شخصًا).

4- منطقة الزبالين بـ15 مايو (تضم 1000 وحدة سكنية، و17 مليون جنيه تكلفة مخر السيل بها).

5- المحروسة 1 و2 (تضمان 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة إجمالية 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا).

6- روضة السيدة (تضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة إدارية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه، ويستفيد منها 3264 شخصًا).

وبدأت محافظة القاهرة، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية في إطار خطة القضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مساكن المحروسة (1 - 2).

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث أن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية.

وبدأت صباح اليوم أعمال الإزالة لـ5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت إشراف حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة، مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى عبية، رئيس حي الشرابية، ومسئولي الحي.

وانتهت المحافظة خلال نهاية 2019 من تسكين 4527 أسرة من المناطق الخطرة بمناطق حضارية منها 414 أسرة من سكان منطقة الرزاز بمنشية ناصر بمشروع الأسمرات 3 من إجمالي 424 مستحقًا سيتم تسكينهم فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية، إلى جانب الانتهاء من تسكين 1225 أسرة بالأسمرات 3 تم نقلهم من أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة ومنشية ناصر وماسبيرو.

كما تم تسكين 841 أسرة بمشروعي المحروسة 1 و2 بمدينة السلام وتضم حوالي 4895 وحدة، كما تم الانتهاء من تسكين 599 بمشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقًا) وتسكين 798 أسرة من سكان ترعة الطوارىء، و650 أسرة من الروبيكي ببدر.