محافظة القاهرة تبدأ في إزالة حكر السكاكيني بالشرابية

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مساكن المحروسة (1 - 2).

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث أن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية.

وبدأت صباح اليوم أعمال الإزالة لـ5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت إشراف حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة، مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى عبية، رئيس حي الشرابية، ومسئولي الحي.