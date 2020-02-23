قبل نقل الوزارات.. أحدث 10 صور للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

شهد حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازات ملموسة على مستوى التشطيبات الخارجية لواجهات المباني الذي تم تخصيصها للوزارات، حيث انتهت الشركات المنفذة للمباني الحكومية من تشطيب الواجهات الخارجية، كما يتم العمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ التشطيبات الداخلية والتنسيق العام للموقع، ووصلت نسب التنفيذ لـ70% حتى 85% في بعض المباني، لتنتهى هذه المباني في مواعدها المقررة، وبدء نقل الموظفين إليها منتصف 2020.

وينشر مصراوي أحدث 10 صور عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تم كتابة أسماء الوزارات على المباني.

يضم حي الوزارات في العاصمة الإدارية 34 مبنى بمساحات مختلفة، حيث يجرى الإعداد لبدء نقل الموظفين منتصف العام الجاري، وتعمل ما يقرب من 18 شركة من كبرى الشركات المصرية الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذ الحي الحكومي، وتخطط الحكومة لنقل الوزارت من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى، ليتم تباعًا نقل كافة المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تتجاوز مساحة الحي الحكومي 1100 فدان.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه سيتم نقل ما يقرب من 51 ألف موظف من موظفي الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بعد الانتهاء من الإنشاءات.

وأضاف "الحسيني"، أنه سيتم نقل الوزارات بشكل تدريجيًا لافتًا إلى أن وزارة المالية والصحة من أكثر الوزارات التي سيتم نقل موظفين منها لأنه يعمل بديونها عدد كبير يقارب 5 آلاف موظف، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية هي التي تنفق على الحي الحكومي بالكامل، والذي تبلغ تكلفته ما يقرب من 40 مليار جنيه.

الحي الحكومي يبعد 15 دقيقة من الحي السكني، وأقل من 5 دقائق من الكنيسة وفندق الماسة، ويقع أمام الفندق مباشرة، ويقع مبنى مجلس النواب في الجهة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، ويقع على الجهة اليمنى مبنى مؤسسة الرئاسة، فيما خصصت منطقة في الوسط لتضم مباني الوزارات.