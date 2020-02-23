لإنشاء فندق ومطاعم لبنانية وسورية.. هدم 1598 مبنى وتسكين 780 أسرة بسور مجرى العيون

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمل على تنفيذ مخطط تطوير منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة وذلك لتحويل المنطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة راقية تتناسب مع خطة تطوير العاصمة الجاري تنفيذها على مختلف المحاور.

وحصل مصراوي، على آخر تفاصيل أعمال التطوير الجارية في المنطقة البالغ مساحتها 90 فدانًا والتي يُستهدف تحويلها إلى منطقة مقاهي ومطاعم تقدم الأكلات المصرية التقليدية وفراغات وساحات مفتوحة، ومساحات لأصناف المطابخ العربية والعالمية (اللبناني - السوري - المغربي - الخليجي - اليمني - غيرها)، وساحات مخصصة لهذه النوعيات لتحقيق التجانس والتناغم، إلى جانب إنشاء فندق على أعلى مستوى.

الوضع الحالي للتنفيذ

- الانتهاء من هدم 1598 مبنى وتحولت لأرض فضاء بمساحة 60.5 فدان، بنسبة من المشروع تبلغ 67.2%

- الانتهاء من طرق وفراغات بمساحة 22.4 فدان بنسبة من المشروع بلغت 24.9%.

- إجمالي المساحة المنتهية 83 فدانًا بنسبة من المشروع تبلغ 92.3%.

- يوجد 239 مبنى قائم بمساحة 5 أفدنة بنسبة من المشروع تبلغ 5.5%.

- توجد 7 مباني خدمات قائمة بمساحة 1.9 فدان وبنسبة من المشروع تبلغ 2.1%.

- إجمالي الكتلة العمرانية المتبقية 7 أفدنة بنسبة من المشروع تبلغ 7.7%.

- إجمالي حدود المشروع 90 فدانًا بنسبة 100% من المساحة القائمة.

الوحدات البديلة

تم الانتهاء من هدم 1598 مبنى وإتاحة 1008 وحدات سكنية بمدينة بدر للأهالي كسكن بديل تم تسكين 780 أسرة منهم ويجري العمل على تسكين الباقي.