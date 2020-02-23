الأزهر للفتوى عن "التحفيل بين جماهير الكرة": حرام شرعا ويُحدث فتنة بالمجتمع

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامه الحديدي مدير مركز الأزهر للفتوى، إن ما يطلق بالتحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعا، لأنه من باب وضع الفتن في المجتمع، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن النبي نهى عن نِطاح الكِباش ومهارشة الديكة، إذا كانوا قديما يحضروا الأغنام لتناطح بعضها البعض، كي يضحك الناس، إلى أن حرمها النبي صلى الله عليم وسلم، لأنها تبعث على الفتنة، وقال صلى الله عليه وسلم " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، والمولى عز وجل قال " والفتنة أشد من القتل" وفي موضه آخر " الفتنة أكبر من القتل".

وأشار مدير مركز الأزهر للفتوى، إلى أن الفتنة هي مصدر الاقتتال وبابه ومفتاحه، والمولى عز وجل قال " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، والفتن أخطر على المجتمعات من أي حرب وأي عدو، لذلك قال الله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداًء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها".

ولفت إلى أن المولى عز وجل أكد على عظيم الأُلفة بين الناس، فقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم " وألف بين قلوبهم لو ما أنفقت ما في الأرض ما ألفت قلوبهم، ولكن ألف الله بينهم إنه عزيز حكيم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال " لا خير في من لا يألف ولا يُؤلف"، وأكد على خطر المقالات التي تبعث على الفتنة.

وشدد على أن الفرقة أول عوامل الهدم في المجتمع، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله حبب إليكم ثلاثا وبغض إليكم ثلاثا، بغض إليكم " قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"، وحبب إليكم " الألفة والجماعة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

وحدثت مناوشات بين جماهير النادين الأهلي والزمالك، وصلت لحد التراشق بالألفاظ، بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي التي أٌقيمت على ستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري العام.