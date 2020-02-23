وزيرة التضامن: احتمالية كبيرة لانخفاض أسعار الحج العام الحالي

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن أسعار حج الجمعيات للموسم الحالي ربما تنخفض، نتيجة انخفاض سعر الدولار، مع التأكيد على تقديم نفس الخدمة المتعارف عليها.

وأضافت الوزير، في مداخلية هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هناك 4 مستويات للحج، وبلغ سعر المستوى الأول 100 ألف جنيه للمستوى الأول، بينما بلغ السعر للمستوى الأدنى 63 ألف جنيه، وستنخفض الأسعار هذا العام.

وأشارت إلى أن الوزارة، كل عام تعلن فتح الباب أمام المشرفين للتقدم للحج سواء من المديريات أو الجمعيات الأهلية ما بين شهري ديسمبر ويناير، ويتم اختيار لجنة المشرفين، على أن يلي ذلك فتح الباب أمام الجمعيات التي تريد الترشح لتقديم الحجاج من خلالها.

وأوضحت أنه يشترط في الجمعية، أن يكون مـر على القيد عامًا على الأقل حتى 1/1/2020م، وعدم وقوع أي جزاءات عليها نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، على أن يكون التسجيل عبر بوابة الحج الموحدة المصرية، مؤكدة أن النظام أصبح الآن إلكترونيا وتضم معايير محددة يتم الاختيار بناء عليها وفقا لعدد 12 ألف تأشيرة مخصصة للجمعيات.

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم، أن يكون عضوا مسجلا في أحد الجمعيات الأهيلة سواء عضو (عامل أو منتسب) عند التقديم، مع تسديد الجمعية الاشتراك السنوي.

وعن متحدي الإعاقة، قالت وزيرة التضمان الاجتماعي، إن الوزارة تقبل جميع الحجاج أي كانت أعمارهم، ومن لديه إعاقة نطلب منه أن يكون معاه مرافق أو مشرف لخدمته خلال فترة الحج، وأصحاب الإعاقات الخفيفة يتم مساعدتهم من قبل المشرفين أو الحجيج.