التنمية المحلية: تنظيم ورشتي عمل من 28 فبراير لـ5 مارس

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتي عمل خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل تحت شعار (تخطيط التدريب بالمشاركة.. منكم.. وبكم.. وإليكم)، بحضور 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات وخريجي إعداد المتدربين TOT وبعض الخبراء المتخصصين في مجال التدريب.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية للعاملين في المحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له.

وتهدف الورش إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب لتنمية الاتجاهات وتعديل السلوك.

وأشار شعراوي، إلى أن ورشتي العمل تناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب مع التركيز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة في وضع الخطة التدريبية للعام المالي الجديد (2020/2021)، بما يلبي الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية وقياس العائد من التدريب وتقييم الخطة التدريبية للعام المالي الحالي (2019/2020).

كما تهدف الورشتين إلى صقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات، إضافة إلى تمكين الحاصلين على دورات إعداد المدربين tot بمركز سقارة ورعايتهم من مسئولي محافظاتهم لضمان الاستخدام الأمثل لهم في العملية التدريبية بمركز تدريب سقارة وفي محافظاتهم.

وأوضح الوزير، أن ورشتي العمل ستتناولان كافة الموضوعات الهامة لعناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات إعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

يذكر أن الورشة الأولى تبدأ من 28/2/2020 وحتى 2/3/2020 وتشمل 14 محافظة (أسوان - أسيوط - البحيرة - الجيزة - السويس - الغربية - القاهرة - المنوفية - الوادي الجديد - بني سويف - بورسعيد - جنوب سيناء - سوهاج - كفرالشيخ).

وتبدأ الورشة الثانية من 2/3/2020 وحتى 5/3/2020 وتشمل وزارة التنمية المحلية و13 محافظة هم (الإسكندرية - الإسماعيلية - الأقصر - البحر الأحمر - الدقهلية - الشرقية - الفيوم - القليوبية - المنيا - دمياط - شمال سيناء - قنا - مطروح).