اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب
القاهرة - أ ش أ:
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد ، مساء الأحد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الى أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال ، منبها بقوله : "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها ، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".
ونوه نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سوف يلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رجب المعظم.
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