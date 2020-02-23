8 طوابق وقاعة تسع ألف شخص.. أحدث 15 صورة لمبنى البرلمان في العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أسابيع قليلة وتنتهى شركة المقاولون العرب من تنفيذ أحد أكبر مباني البرلمان في الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخرسانية وكذلك تشطيب الواجهات ويتبقى أعمال التشطيبات الداخلية للبرلمان بجانب تنسيق الموقع.

وينشر مصراوي أحدث صور لمشروع مبنى البرلمان، والذي يقع بجوار الحى الحكومي ومواجه لمبنى مجلس الوزراء، وعلى بعد 10 دقائق من مبنى الكاتدرائية وفندق الماسة، وما يقرب من 15 دقيقة أخرى من الحي السكني، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ يالكامل منتصف 2020.

المهندس محمود مصطفى مدير تفيذ مشروع البرلمان في العاصمة الإدارية بشركة المقاولون العرب، أكد أن المشروع يقام على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالي، ويعمل داخل مبنى البرلمان نحو 1000 عامل ومهندس وفني.

وأضاف أن ارتفاع قبة البرلمان تقارب الـ65 مترا، وقطرها حوالي 57 مترا، والقبة العلوية مصممة من الهياكل المعدنية، وزوايا حديدية وخرسانات كلها من المصانع المصرية، بجانب استخدام الرخام والجرانيت.

وأوضح أن مبنى البرلمان يتكون من 8 طوابق، ويضم 12 قاعة للاجتماعات، بخلاف القاعة الرئيسية والتي تستقبل 1000 نائب، وتبلغ مساحتها 2500 متر مسطح، لافتا إلى أن المبنى يضم أيضًا مكاتب إدارية ومركز إعلامى، إضافة إلى غرفة ترجمة وصالة للمحطات الفضائية، ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار، ومركز لتدريب البرلمانيين، وقاعة لاتحاد البرلمانيين الدولى، واستراحة للأعضاء.