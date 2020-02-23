برلمانية تحذر الشباب من شركات النصب على مواقع التواصل

كتبت - ميرا إبراهيم:

حذرت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من انتشار عدد من الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها "تقوم بالنصب على المواطنين، وتستقطب الشباب ويتم النصب عليهم".

وأضافت المصري في بيان اليوم السبت، أن هذه الشركات دشنت صفحات خاصة بها على مواقع التواصل، ويتم استقطاب الشباب من خلال مجموعة من اللجان الإلكترونية التابعة لهذه الشركات، وأغلبها تكون بمثابة عقود توظيف في الخارج، مستغلة حماس الشباب، ويتم عمل مقابلات معهم في مقر وهمي، يُكتشف بعد ذلك أنه بالإيجار، وأن هذه الشركة لا أساس لها ولكن بعدما تكون جمعت ملايين الجنيهات من المواطنين.

وأشارت عضو لجنة المشروعات، إلى أن الدولة وفرت العديد من فرص العمل خلال السنوات الأخيرة.​