​برلماني يكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات

كتب- أحمد علي:

وصف المهندس أحمد السجيني، أمين عام "ائتلاف دعم مصر" ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الجلسات التي يجريها الائتلاف حول قانون الإدارة المحلية بـ"الحيوية والفعالة".

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه عقد حتى الآن 4 جلسات، كانت الأولى لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية، وجلسة لممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية، وكانت الرابعة للمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأوضح السجيني، أن الجلسات شهدت مداخلات موضوعية، وعددًا من المطالبات المتخصصة، مؤكدًا أنها ستكون محل دراسة وتدبر من اللجان النوعية المختصة بالبرلمان، قبل الإقرار النهائي.

ولفت السجيني إلى أنه حريص على المشاركة بشخصه وصفته في تلك الاجتماعات، ويتفاعل مع المداخلات لشرح وتصحيح بعض المفاهيم والأسئلة المطروحة، مشيرًا إلى أن الحديث حتى الآن حول التعريفات الخاصة بالعمال والفلاحين والاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من ناحية وووزارة التنمية المحلية، وتبعية المديريات من ناحية أخرى، بالإضافة إلى العلاقات الرأسية والعرضية بين القطاعات والصياغة الملزمة لتطبيق اللامركزية المتدرجة في الشأن المالي والإداري والاقتصادي.

واختتم مؤكدًا أن تلك الجلسات الأربع جاءت تلبية للمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومكملة للسبعين جلسة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان منذ عامين.​