طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مراكز الإرشاد النفسي غير المرخصة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مراكز الإرشاد النفسي والأسري غير المرخصة، والتي تضم أشخاصًا يقدمون أنفسهم كخبراء ومدربين نفسيين، لكنهم لا يحملون أي مؤهلات علمية تؤهلهم لممارسة "الطب النفسي".

وأشار البرلماني، في بيان اليوم السبت، إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود أي تراخيص من وزارة الصحة أو التضامن الاجتماعي، بمسمى "رخصة معالج أسري".

وأوضح البرلماني، أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة، بقصد جني الأموال، ما يسيئ لمهنة الطب والعلاج النفسي، مضيفًا أن ثقافة المجتمع تدفع أغلب الناس للبحث عن النصابين أو من يُطلق عليهم معالجين روحانيين، حتى بدون وجود إعلانات تلفزيونية أو قنوات تروج لهم.

وأكد النائب أن سبب الفوضى التي تعاني منها مصر في مجال الطب والعلاج النفسي يرجع إلى غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة الأطباء والمراكز النفسية، والمرشدين الأسريين المخالفين، فضلًا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل انعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك، مطالبًا بتشديد الرقابة على المراكز الوهمية والمزيفة التي تخدع المواطنين تحت شعار الاستشارات النفسية.