​محافظ أسوان: سومبوزيوم النحت يجسد عبقرية المكان والإنسان

كتب- محمد عاطف:

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال كلمته في حفل ختام الدورة الـ25 من سومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، على أهمية دعم السومبوزيوم خلال الدورات المقبلة، نظرًا لأهميته الكبيرة وتاريخه الطويل.

وقال عطية: "يتزامن إقامة اليوبيل الفضي مع اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وهو يجسد معزوفة لفن النحت على صخور جرانيت المدينة".

وأشار عطية إلى أهمية المتحف المفتوح لأعمال السومبوزيوم، قائلًا: "يقع المتحف في مكان ساحر على نهر النيل تتعانق فيه عبقرية المكان مع عبقرية الإنسان المصري ليصبح مزارًا سياحيًا جديدًا يضاف لخريطة أسوان السياحية".

وشهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلي نوري من "العراق"، ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، الدكتور شمس القرنفلي، الدكتور سعيد بدر، الفنان هاني السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

وسيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان الدكتور هاني فيصل قوميسيرًا عامًا.​