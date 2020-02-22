​​بمشاركة 4 آلاف متسابق.. انطلاق "نصف ماراثون الأهرامات" لتنشيط السياحة (صور)

كتب– يوسف عفيفي:

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات "نصف ماراثون الأهرامات" في نسخته الثانية هذا العام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وبإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، بدعم شركة تطوير مصر وبنك HSBC وبشراكة خيرية مع مستشفى "أهل مصر"، لتنشيط السياحة.

شارك في النصف ماراثون 4 آلاف متسابق ومتسابقة من 77 دولة حول العالم، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بجانب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، واليابان ونيوزيلندا والدبلوماسيين من سفارات ألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وعدد من الشخصيات العامة.

واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث والبطولات القارية والعالمية مثل هذا الماراثون، ما ينعكس بشكل إيجابي على قدرة الدولة المصرية على استضافة الفعاليات الكبرى واستقرارها أمنيًا واقتصاديًا وسياحيًا، وللمرة الثانية على التوالي، يأتي "نصف ماراثون الأهرامات" هذا العام تماشيًا مع جهود الدولة لتنشيط السياحة والترويج لمصر ومعالمها أمام العالم، بجانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي بمصر.

ويأتي هذا الحدث تزامنًا مع إحياء منطقة الأهرامات بالجيزة، واستعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، والذي بدوره سوف يكون أكبر منصة لعرض التراث الفرعوني بمصر.

وعبر وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بكثافة عدد المشاركين في الماراثون في صورة تؤكد أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع على صعيد بناء الإنسان صحيًا ووجدانيًا، وفي رسالة تعكس القدرة المصرية على تنظيم الأحداث الكبرى، بما تمتلكه من إمكانيات إدارية ولوجستية ومعالم أثرية وسياحية متميزة.

وأشار صبحي، إلى رؤية الوزارة الهادفة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة، ومن العوامل التي تساهم في ذلك، الماراثونات الرياضية التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من شارك في تنفيذ "نصف ماراثون الأهرامات" وخروجه في أفضل صورة.

من ناحيته، أعرب أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "The TriFactory"، عن فخره بتنظيم واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في مصر، والتي تساهم في دعم السياحة ونشر صورة إيجابية لمصر أمام دول العالم، موضحًا أن هذا النجاح تم تحقيقه للعام الثاني على التوالي، نتيجة لقدرة الماراثون على منح كل مشارك الفرصة لعيش تجربة فريدة من نوعها بأحد أعظم عجائب الدنيا السبع.

وأضاف حقي، أن "نصف ماراثون الأهرامات" شهد مشاركة 192 متسابقًا ومتسابقة من الولايات المتحدة الأمريكية و137 من فرنسا و80 من ماليزيا و79 من المملكة المتحدة و48 من اليابان و44 من كندا، كما تصل نسبة مشاركة الإناث بالماراثون إلى 40%، وهي أكبر نسبة مشاركة للسيدات في الفعاليات الرياضية بمصر.

شمل نصف ماراثون الأهرامات ثلاث مسافات مختلفة وهم 6 و10 و21 كيلومترات، بالإضافة لمسارات سباق جديدة، كما تمكن المتسابقون من الركض على طرق ممهدة بنسبة 100% تتوافق مع المعايير العالمية باستخدام نظام التوقيت -My Laps timing – وهي التكنولوجيا نفسها المستخدمة في الأولمبياد.​