وزيرة الثقافة: ملتقى أسوان للنحت يؤكد ريادة مصر في هذا الفن

أسوان - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ملتقى أسوان الدولي للنحت "سمبوزيوم أسوان" يؤكد كل عام ريادة مصر في فن النحت.

وأضافت عبدالدايم، خلال ختام فعاليات ملتقى أسوان الدولي للنحت "سمبوزيوم أسوان" اليوم السبت، أن السمبوزيوم استطاع على مدار ٢٥ عاما أن يفرز أجيال تشارك في المحافل الدولية، كما أتاح الفرصة للشباب لاكتساب الخبرات المختلفة في هذا المجال.

وتوجهت بالشكر لمحافظ أسوان على دعمه الكبير السمبوزيوم، مؤكدة أن عدد من الأعمال الفنية سيتم وضعها في مختلف ميادين الجمهورية.

من جانبه قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن سمبوزيوم أسوان أصبح حدثا عالميا، مشيرا إلى أن أسوان كانت ومازالت مركزا لتلاقي الثقافات و الحضارات و التنوير.

وأوضح أن هذا الحدث الثقافي يجسد اهتمام الدولة ووزارة الثقافة بالفنون و منها فن النحت على الجرانيت و يؤكد استكمال معزوفة هذا الفن وسط طبيعة أسوان الجاذبة.

وتابع أن المحافظة حرصت على تقديم كافة أوجه الدعم لصندوق التنمية الثقافية لتتوحد عبقرية الإنسان مع عبقرية المكان حتى يصبح هذا الحدث مزارا سياحيا يليق بمكانة أسوان السياحية والحضارية.

بدوره قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن اليوبيل الفضي لسمبوزيوم أسوان يمثل بداية لسنوات قادمة من الإبداع في تاريخ النحت، موجها الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة علي دعمها الكامل للصندوق حتى يتم تنظيم هذا الحدث بشكل مشرف.

وكرمت وزيرة الثقافة عددا من الرموز التي أسست السمبوزيوم وقامت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، وأبرزهم الرئيس الشرفي للسيمبوزيوم الفنان آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم ، الفنان صلاح مرعي، الفنان أنسى أبو سيف، كما تم أيضاً تكريم الفنانين المشاركين في دورة اليوبيل الفضي وعدد من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.

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