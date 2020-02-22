غرفة السياحة تطلق مبادرة "مصر جميلة".. ومسابقة لأفضل 10 صور أثرية

كتب – يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة شركات السياحة، يوم السبت، مبادرة "مصر جميلة" لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر.

تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر، بالتعاون بين الغرفة والقائمين على الهاشتاج الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (#اتصور_كانك في_أوروبا).

وبحسب بيان اليوم، تأتي المبادرة في إطار حرص الغرفة، على المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، ودعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتي الطرق والوسائل.

وعقد المهندس أحمد صبري مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، اجتماعا مع مطلق هاشتاج "أتصور وكأنك في أوروبا" أحمد أدريانو؛ لبحث التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الجديدة وتقديم جوائز لأفضل صور فائزة بالمسابقة.

وأوضحت الغرفة، أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على استخدام صفحة الغرفة كمنصة للمسابقة، ومن المقرر الإعلان عن مسابقة مصر جميلة على صفحة الغرفة، واستقبال الصور المشاركة واختيار أفضل عشرة صور تعبر عن جمال المعالم المصرية والمنشورة على الهاشتاج.

وتابعت: سيتم فرز الصور المقدمة واختيار أفضل 100 صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج، ونشر الأعمال المختارة (المائة) للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة ويكون التصويت بعمل إعجاب للصورة، على أن يتم تنظيم حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين.