الثلاثاء.. "التموين" تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق

كتب - محمد سامي:

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية في العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة.

وبحسب بيان لوزارة التموين، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وإتاحة المنتجات والسلع الغذائية في مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر، تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكبار المستثمرين في المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وبهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى ما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.