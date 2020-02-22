​رئيس "نقل النواب": إغلاق مزلقانات السكة الحديد العشوائية ليس حلًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى التكامل بين مصر وأفريقيا، داعيًا إلى وضع استراتيجية ربط متكاملة بين مصر والقارة السمراء، لا تتوقف عند طريق "القاهرة - كيب تاون".

وطالب البرلماني، بضرورة أن ينضم إلى الاستراتيجية، عناصر النقل المختلفة وبالأخص النقل النهري والسككي، موضحًا أن ذلك يحتاج لإزالة المعوقات ووضع حلول هندسية لها مثل مشكلات فروق اتساع السكة الحديد بين مصر والسودان، أو إنشاء محطات تبادلية وتحرير المجرى الملاحي النهري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوفد اللجنة بمحطة قطارات أسوان، بحضور المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، ونواب أسوان محمد سليم، وياسين عبدالصبور، والنائب عبدالهادي بعجر، عضو لجنة النقل، على هامش الزيارة الميدانية لوفد اللجنة لمحافظة أسوان.

وفيما يخص مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون"، أشار البرلماني إلى أن مصر يخصها من هذا الطريق نحو 1500 كيلو متر تقع في محافظة أسوان وحدها قرابة 450 كيلو متر منها، بما يعادل ثلث المسافة، وهو الأمر الذي يوجب على الحكومة مزيدًا من الاهتمام بأسوان، خصوصًا في هذا الجزء من الطريق.

وقال: "نريد خط سكة حديد يربط بين الإسكندرية وصولًا إلى أفريقيا، للمزيد من التبادل التجاري وتحقيق التكامل بين مصر والقارة السمراء".

وأثناء عرض مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، خطة التطوير، بشأن المزلقانات قال هشام عبدالواحد: "بعض المزلقانات العشوائية وجودها أصبح واقعًا، لا يمكن إنكاره"، مشيرًا إلى أن إغلاقها ليس حلًا.

وأوضح أن الجميع يعلم خطورة المزلقانات العشوائية، ولكن بعضها من المستحيل إلغائها، لذلك فإن الحل في وجود كوبري في هذه المناطق أو أنفاق، حسب طبيعة كل منطقة، مؤكدًا أن مصر أصبحت لها خبرات فائقة في إنشاء الأنفاق.

وتابع عبدالواحد: "علينا أن نستغل وجود الرئيس السيسي لما شهدته مصر في عهده من نمو ومشروعات قومية كبرى، والحال بالنسبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي يقوم بدور وجهد ملحوظ في تطوير ملف النقل".

فيما أكد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أهمية الربط بين النقل النهري والنقل البحري لتخفيف الضغط على الطرق، خصوصًا في نقل البضائع.

وأثناء الجولة التفقدية داخل المحطة، طالب النواب بضرورة إيجاد حل في مسألة نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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