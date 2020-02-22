طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع زيادة خطورته عالميا

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع زيادة خطورته عالميا.

وقالت النائبة، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا وفق المعلومات الرسمية، لا يزال في المراحل الأولى لدخول مصر، وسط توقعات بزيادة الحالات المصابة سواء في مصر أو العالم أجمع خاصة مع عدم اكتشاف علاج فعال حتى الآن.

وأشارت: "الكارثة أن هناك العديد من الرحلات الجوية التي تأتي إلى البلاد لا يتم الكشف على ركابها وعلى المستوى الشخصي واجهت ذلك، ما قد يعرضنا لأزمة خطيرة".

وطالبت بعدم التركيز فقط مع الرحلات القادمة من الصين ولكن من جميع دول العالم خاصة وأن الفيروس بالفعل انتشر في غالبية دول العالم وتخطي عدد حامليه الألف خارج الصين.​