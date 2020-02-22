نائب وزير الزراعة: كل الدعم للشباب في المجتمعات الزراعية والعمرانية الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

قال مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة خلال تفقده لأول مشروع زراعي وتصنيعي للنباتات الطبية والعطرية بمصر، إن خطة الدولة تدعم في الوقت الحالي كل مشروعات التنمية الزراعية التي تستهدف خلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة بعيدا عن مناطق الوادي والدلتا التي لا بد من الخروج منها.

وأوضح الصياد، اليوم السبت، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض أجري بزنس، بأن معظم تصدير المنتجات الزراعية حاليا تخرج من المناطق الجديدة التي ساعدتها الدولة في الإرتقاء بجدودة منتجاتها، قائلا: "كل الدعم للشباب في المجتمعات الزراعية والعمرانية الجديدة لعمل تنمية زراعية تصنيعية تصديرية حقيقية".

يشار إلي أن معرض "أجرى بيزنس" الزراعي الدولي فى دورته الحالية مبادرة 2020 عام الإنتاج الزراعي والتصدير في مصر، وتتصدر المشروعات القومية للرئيس عبدالفتاح السيسىي في القطاع الزراعي قائمة أهتمامات المعرض.

على صعيد متصل يشهد المعرض إقامة عدد 18 ندوة علمية متخصصة بحضور خبراء محليين وعالميين في كافة قطاعات الثروات الحيوانية والداجنة والزراعة والزراعة الحديثة بهدف تبادل الخبرات وتنشيط القطاع الزراعي.​