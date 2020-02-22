الصحة: إنتاج 40 دواء حيوياً وطرحها في الأسواق

كتب - أحمد جمعة:

اعتمدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان نظم التشغيل والتصنيع الدوائي النهائية بمصنع سيديكو التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما - شركة حكومية - والذي نشب فيه حريق مطلع شهر يوليو عام 2018.

وجرى تطرير المصنع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد ليبدأ في إنتاج ما يقرب من 40 صنفا دوائيا يتم توفيرهم في السوق المحلي بعد حادث الحريق الذي استغرقت أعمال تجديد وتطوير المصنع فيه 16 شهرا.

وأشار تقرير للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة إلى أن مساحة المنطقة التي احترقت بالمصنع قبل 14 يوليو من العام الماضي 2100 متر مربع وتم تجديدها وتطويرها على أحدث نظام للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد عالميا مشيرة إلى أنها تحتوى على 5 خطوط إنتاج تترواح الطاقة الإنتاجية لماكيناته 20 مليون فيال إلى 30 مليون فيال في العام وتتراوح طاقتة الانتاجية أيضا من 60 مليون إلى 90 مليون أمبوله فى العام .

وكشف التقرير أن المستحضرات التي سيقوم بإنتاجها المصنع بعد انتهاء التجديد والتطوير تتعلق بمستحضرات حيوية هامة مثل الأنسولين مثل "إنسولين إتش مكس هو إنسولين بشري لعلاج داء السكري وإنسولين إتش مكس هو مزيج من الإنسولين سريع المفعول والإنسولين طويل المفعول وايبوتين الذى يحتوى على المادة الفعالة إيبوتين الفا التى تحفز النخاع العظمى لمزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء التى تحمل الهيموجلوبين، خاصة أن إيبوتين الفا هو نسخة من البروتين البشرى الذى يستخدم لعلاج فقر الدم العرضي الناجم عن أمراض الكلى وحالات الأطفال الذين يخضعون للغسيل الكلوى وحالات البالغين الذين يخضعون لغسيل الكلى أو غسيل الكلى البريتوني وعند البالغين المصابين بفقر الدم الشديد ولم يخضعوا لغسيل الكلى بعد.

وتابعت تقارير ادارة الصيدلة أنه سيتم توفير دواء السوماتروبين الخاص بعلاج حالات النزيف بعد الولادة وكذلك السيدونيز الذى يحتوى على المادة الفعالة "ستربتوكيناز"، التى تساعد على إذابة جلطات الدم وتزيل إنسدادات الأوعية الدموية وكذلك سيتم انتاج ديكساميثازون وهو عبارة عن كورتيزون يستخدم في العديد من الحالات منها: حالات الحساسية والالتهابات واضطرابات الغدد الصماء.

ومن جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة إنه تم الانتهاء من إصلاح وتجديد التلفيات المتعلقة بحريق مصنع سيديكو كأحد المصانع الوطنية التي تملكها الدولة ليستعيد عافيته ويقوم بضخ وتصنيع الأدوية التي يتم انتاجها طوال فترة الإصلاح والتجديد بعد الحريق مؤكدة أن الأصناف التي سيتم توفيرها تتعلق بمضادات حيوية والأنسولينات البشرية ومزيبات الجلطات وأدوية متعلقة بإرخاء العضلات قبل العمليات الجراحية وأخرى متعلقة بعلاج قرح المعدة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية أن أعمال التطوير تكلفت ما يقرب من 100 مليون جنية، مشيرا إلى أن المصنع يقوم بعمليات التصنيع حالياً بعد حصول ة على جميع الموافقات من جانب الجهات المعنية وفى مقدمتهم الإدارة المركزية للصيدلة مؤكدا أن المنطقة التي تم اصلاحها عادت للحياة بتوفير ما يقرب من 40 نوعا من المستحضرات الصيدلانية للجمهور.