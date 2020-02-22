وكيل نقل النواب: ظاهرة المطبات العشوائية ستدمر الطرق والسيارات

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، حول انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، والتي باتت تمثل إشكالية ومصدر قلق بعد انتشارها بشكل كبير وملموس خلال الفترة الماضية في معظم الشوارع والتي تتسبب في الكثير من الأحيان، في حوادث انقلاب السيارات وإلحاق الأضرار بها.

وأضاف في بيان: المطبات مخالفة للمواصفات الفنية المنصوص عليها، وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها ما زالت تقام حتى الآن، وسط غياب من قبل بعض الجهات المختصة، كما أنها ستكون سببا في تدمير الطرق والسيارات وارتفاع معدل الحوادث.

وأضاف أنه طبقا لأحد إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 40٪ من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية الموجودة في الطرق والميادين، كما أن تكلفة ما يحدث للسيارات من تلفيات حوالى مليار جنيه سنويًا.

وطالب النائب الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقيم كافة المطبات، والتدخل سواء بالإزالة أو تعديل هذه المطبات العشوائية وجعلها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.