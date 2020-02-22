للمرة الثالثة.. شركة مياه الشرقية تحصل على تجديد اعتماد شهادة T S M

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حصول محطتى (مياه الحسينيه المرشحة - معالجة صرف صحي ابو متنا بمركز ديرب نجم) على شهادة الاعتماد الدولية في الإدارة الفنية للتنمية المستدامة T.S.M، وتجديد حصول محطة مياه الطحاويه بمركز بلبيس على ذات الشهادة للمرة الثالثة ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وأضاف فارس، في بيان اليوم، إلى حصول المحطات الثلاثة على شهادة TSM ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة طبقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف، فارس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لديها الآن 17 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ منها ٨ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلي9 محطات لتنقية مياه شرب.