وزير الأوقاف: القتل دفاعاً عن الآثار أو تأمين السائحين شهادة في سبيل الله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من قتل أثناء أداء مهمته في حماية السائحين أو تأمينهم أو حماية الآثار أو تأميمها فهو شهيد.

وأضاف في بيان له السبت، أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطني شريف يتعامل مع السائحين في رسم الصورة الحضارية لبلده، وأن يكون كل منا سفيرا لصورة بلده في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الوطن لأبنائه جميعا وهو بهم جميعا، مشدداً على أهمية حماية آثارنا وعدم التعامل معها خارج إطار القانون، وأن حماية الآثار حماية للوطن، وأمن السائحين جزء لا يتجزأ من أمن الوطن، وأن حمايتهم هي حماية للوطن ومقدراته.