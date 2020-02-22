الصحة: إجراء 17 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الشامل ببورسعيد



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء 17 ألف و 199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بور سعيد، منذ انطلاق المنظومة في يوليو الماضي وحتى صباح اليوم السبت.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات واستمعت من الفريق الطبي إلى شرح تفصيلي عن الحالات التي تم إجراء جراحات عاجلة لها بجودة طبية عالية.

كما حرصت الوزيرة على الاطمئنان على صحة المرضى، والاستماع إلى آراء المواطنين عن المنظومة الجديدة، والذين بدورهم أشادوا بمستوى الخدمة الطبية للمقدمة لهم، حيث أشاد مريض بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذي تلقاها بالمنظومة الجديدة قائلاً: "التأمين الشامل أعطاني الأمل في مستقبل أبنائي"، ومن جانبها أكدت الوزيرة أن صحة المصريين في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن المنظومة في تطور مستمر من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة قدمت الشكر للفريق الطبي بالمستشفى، ووجهت بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمرضى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت الملفات الطبية للمرضى، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني الطبي.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على جاهزية واستعداد مستشفى النصر لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.



يذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.