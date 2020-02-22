نائب وزير الزراعة يفتتح معرض أجرى بيزنس بأرض المعارض

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ قليل معرض أجري بيزنس الزراعي بأرض المعارض.

بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد وعدد من رؤساء القطاعات.

وانطلقت فعاليات معرض "أجري بيزنس" الزراعي الدولي في دورته الـ6، اليوم السبت بمشاركة 200شركة.

وشهد المعرض مشاركة كثيفة في يومه الأوّل من قبل صغار المنتجين والفلاحين من قبل المحافظات المخالفة.

وسينظم المعرض 18 ورشة عمل يلقيها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية.