بالصور.. وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتابعان احتفالات التعامد بالسوق الشعبي

كتب- محمد عاطف:

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار الاحتفال الشعبي بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمنطقة السوق في مدينة ابوسمبل، والذي تواصل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.

حضر الختام الآلاف من أهالي المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات، حيث قدمت ٢٢ فرقة فنية من ١٣ دولة عروضا فنية من الفلكلور في مشهد إبداعي يطلق رسالة للعالم تؤكد حضارة مصر ومكانتها المتفردة على المستويين الإقليمي والدولي وتعكس الإيمان بدور القوى الناعمة كلغة تواصل بين الشعوب ووسيلة للتفاعل بين الثقافات.

المعروف أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعد من أهم الظواهر الفلكية الفريدة التي تركها قدماء المصريون منذ آلاف السنين وتحدث مرتين كل عام يومى 22 فبراير و22 أكتوبر وهما يوما مولده ويوم تتويجه ملكًا على مصر.