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طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن انتشار الكلاب الضالة

11:35 ص السبت 22 فبراير 2020
طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن انتشار الكلاب الضالة

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن انتشار الكلاب الضال

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة، بشأن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة في مصر، دون وجود حل.

وقالت النائبة إنه لا تزال أزمة الكلاب الضالة في مصر قنبلة موقوتة تهدد حياة أطفالنا في الشوارع والأحياء المصرية.

وأكدت أنه لا يمر عام دون أن نرى حالات عقر للأطفال وحتى باقي الفئات العمرية من قبل الكلاب الضالة المنتشرة وبغزارة في الأحياء المصرية.

وأشارت رزق الله إلى أنه حتى الآن لم تجد الدولة حلاً يرضى كافة الأطراف، فالأهالي تريد قتلها خوفاً على أطفالهم منها، خاصة بعد انتشار حالات العقر ووفاة البعض بسبب انتقال مرض السعار لهم، أما منظمات المجتمع المدني، فترفض قتل هذه الكلاب، وتحارب حملات الأحياء دائماً.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى دور انتشار القمامة في الشوارع المصرية والتي تعد بيئة خصبة تجذب الكلاب الضالة إليها، كما أنها تساهم في إصابتها بمرض السعار كونها مصدر غذاء رئيسيا لهم.

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