القوى العاملة: تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات ورثة عبد السلام علي قوشة لدى كفيله، والتي بلغت 48 ألفًا و809 ريالًا سعوديًا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

كان وزير القوى العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم "عبد السلام علي قوشة" والتي كانت محتجزه لدى إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015.

وبمتابعة مكتب التمثيل العمالي بالرياض، قال المستشار العمالي أحمد محمد رجائي، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات ورثة المرحوم، التي كانت محتجزه منذ 5 سنوات لدى إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 والتي بلغت 48 ألفا 809 ريالا سعوديا بما قيمته 202 ألف و577 جنيها مصريا تقريبا، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر.