100 جنيه للأجانب و20 للمصريين.. ننشر أسعار تذاكر قصر البارون قبل افتتاحه.. صور

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كتب - يوسف عفيفي ومحمد نصار:

يستعد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة لاستقبال الزائرين من مختلف الأنحاء خلال الفترة المقبلة والتي تشهد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور، بعد الانتهاء من عمليات ترميمه.

وينشر مصراوي تفاصيل عملية تطوير قصر البارون والتكلفة الإجمالية لها وأسعار تذاكر الزيارات للجمهور المصري والأجنبي على النحو التالي:

أولًا.. أسعار التذاكر

1- سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية

- 20 جنيهًا للزائر المصري.

- 100 جنيه للزائر الأجنبي.

- 10 جنيهات للطالب المصري.

- 50 جنيهًا للطالب الأجنبي.

2- سعر تذكرة زيارة بانوراما القصر (السطح)

- 20 جنيهًا للزائر المصري.

- 50 جنيهًا للزائر الأجنبي.

ثانيًا.. إعفاء من الرسوم

أعلنت وزارة السياحة والآثار إعفاء بعض المواطنين المصريين من أسعار تذاكر الدخول المقررة لزيارة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة تشمل:

- من تخطت أعمارهم 60 عامًا، على أن يكون الدخول مجانًا بالرقم القومي.

- إعفاء رحلات جميع المدراس الحكومية من التذاكر والدخول مجانًا.

- دخول أسر الشهداء والمصابين وذوي الإعاقة مجانًا.

ثالثًا.. تكلفة التطوير

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير قصر البارون إمبان ما يزيد عن 100 مليون جنيه، منها 15 مليونًا من بلجيكا وباقي التكلفة تحملته الدولة المصرية.

ووافق المجلس الأعلى للآثار، على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بالقصر، بهدف استمتاع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح، ومشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث يطل على قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل، كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم ومباني.

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن قصر البرون إمبان من أهم معالم مصر الجديدة والقاهرة بشكل عام حيث يحكي فترة هامة من التاريخ المصري.

وأضاف صابر، لمصراوي، أن عمليات ترميم القصر تمت على أعلى مستوى لإعادة إلى رونقه ومكانته السابقة التي كان عليها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الترميم وينتظر التنسيق بين الجهات المختلفة للإعلان عن موعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

رابعًا.. مزايا القصر

يأخذ القصر زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين.

وتضم حديقة القصر عربة قديمة لترام مصر الجديدة بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة كالتي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

وتم تجهيز شاشات العرض الإلكترونية "culturama" لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت، كما تعرض صورًا للبارون إمبان وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل، مُصمم القصر.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، إلى جانب أهم معالمها التراثية.