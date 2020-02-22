الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية لتصبح مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية وذلك من أجل تنوريع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبنى سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية: إنه تم اختيار 4 بنوك استثمارية دولية هي: (دويتشه بنك)، و(سيتى بنك)، و(اتش اس بى سي)، و(كريدى اجريكول) من بين 17 عرضا لكبري البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية للترويج لإصدار السندات الخضراء مديري عمليات الطرح، لافتا إلى اختيار (اتش اسى بى سي)، و(كريدى أجريكول) مستشارين هيكليين للطرح.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت أنه من المقرر تخصيص استثمارات تقدر بنحو 1.66 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنفيذ 316 مشروعا تستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضحت السعيد، خلال لقائها المدير التنفيذى ومنسق برامج الاتحاد الأفريقي، أن الاقتصاد المصري مازال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6 % خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2019 / 2020 برغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

ونقلت الصحيفة عن خايمي سافديرا مدير قطاع التعليم العالمي بمجموعة البنك الدولى قوله إن مصر نجحت في تطوير منظومة التعليم واتخذت خطوات قوية وسريعة نحو تغييرها وإحداث تحول في طرق التعلم والتقييم بما يتماشى مع أهداف الدولة للتنمية البشرية ويتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن برنامج اصلاح التعليم المصري شامل ويتطلب مواصلة التطوير، مشددا على أن مقاومة التغيير أمر طبيعى وستتلاشى بمرور الوقت ومع الشعور بالايجابيات، موضحا أن البنك الدولي يدعم الجهود المصرية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم، منوها بأن اجمالى تمويل البرنامج يصل إلى 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات بدأ العمل به منذ سبتمبر 2018 وينتهى في سبتمبر 2023.

في الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه فيما وصفها بأنها غاية يجب المضى قدما في تنفيذها لدعم أركان الصهيونية؛ صادق أمس وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت على بناء 1900 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل اعلام اسرائيلية إن بينت المخول بصلاحيات البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة؛ دعا اللجنة العليا للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية للانعقاد الأربعاء المقبل للمصادقة على خطط البناء وذلك في خطوة تستهدف الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقررة في الثانى من مارس المقبل.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائيا مع استمرار مسابقة التعاقد حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقا للشروط المعلنة مسبقا من خلال البوابة الإلكترونية وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذي مستويين "بشير 21" الذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، واستمر لعدة أيام، ويأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن المرحلة الرئيسية بدأت بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن شركة مصر للطيران احتفلت مع المسافرين بتشغيل أولي رحلاتها الجوية بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة اسبوعية قابلة للزيادة حسب حركة التشغيل والطلب بعد توقف سنوات.

وأشارت إلى أن طاقم الضيافة قام بتوزيع الورود والشيكولاته على ركاب الرحلة احتفالا بالمناسبة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة، وأشادوا بعودة التشغيل لهذه الرحلات.مضيفة أن تشغيل الرحلات الجوية بين شرم الشيخ والأقصر جاء في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بأثار الوادي في الصعيد وربط السياحة الشاطئية الثقافية واتاحة المقاصد المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين تحت مظلة التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والأثار والطيران المدني

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، إن الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار أمس لتبلغ أدني مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي في الوقت الذي يستمر فيه الصراع فى منطقة إدلب السورية في إثارة قلق المستثمرين.

وأضافت أن الليرة التركية لامست مستوى 6.11 مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع إغلاق الخميس عند 6.1005 حيث خسرت العملة التركية 2.6% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري ، علاوة على تراجع فى قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين.

أخبار اليوم:

ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الجنيه واصل ارتفاعه أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي نحو 15 جنيها و50 قرشا؛ مسجلا بذلك تراجعا تجاوز الجنيهين و17 قرشا خلال الشهور الأربعة عشر الماضية.

وأضافت أن خبراء اقتصاديين وقيادات بنكية توقعوا استمرار صعود الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة في ضوء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى رقم غير مسبوق نهاية ديسمبر الماضى بنحو 45.419 مليار دولار ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين بالخارج والايرادات الدولارية للصادرات والسياحة وقناة السويس وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.

وأبرزت (أخبار اليوم) إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب قبول طلبات حج القرعة من اليوم وحتى الأحد 8 مارس المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، وتخصص نسبة 10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا بكل مديرية وتقوم منظومة الحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن الكرملين أعلن أن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا قد تعقد قمة فيما بينها حول سوريا؛ لكن قرارا بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه فى حال رأى الزعماء الأربعة أن هذه القمة ضرورية فإنه من غير المستبعد عقدها ووصف بيسكوف امكانية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا في إدلب بأسوا السيناريوهات رافضا التحدث عنه.