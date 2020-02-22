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وزير الأوقاف: حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني

04:38 ص السبت 22 فبراير 2020
وزير الأوقاف: حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطني شريف يتعامل مع السائحين في رسم الصورة الحضارية لبلده.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له السبت، يجب أن يكون كل منا سفيرا لصورة بلده في الداخل والخارج، فالوطن لأبنائه جميعا وهو بهم جميعا.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف، لقاء صباح اليوم السبت، بشرطة السياحة.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مصر السياحة
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