​​تحرك عاجل من "الكهرباء" بعد زيادة التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، رصدت الفترة الماضية، تزايدًا في معدلات سرقة التيار الكهربائي، ما نتج عنه ارتفاع في معدلات فقد الطاقة، مضيفًا أن ذلك وضع شركات التوزيع في ورطة كبيرة، لكونها ملتزمة بسداد "كوتة شهرية" للشركة القابضة، نتيجة ما تحصل عليه من طاقة كهربائية، تبيعها للمواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" أن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجه رؤساء شركات التوزيع التسع، بشكل عاجل، بضرورة تشكيل حملات تفتيش لضبط السارقين والمتلاعبين في العدادات مسبقة الدفع، بالإضافة لضبط بعض الفنيين في عدد من شركات الكهرباء، لقيامهم بتفريغ عدادات بعض المواطنين مقابل الحصول على مبلغ مالي شهريًا.

وأشار المصدر، إلى أن رؤساء شركات التوزيع عقدوا اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات التجارية والشئون الفنية بالشركات التابعة لهم، بهدف وضع آلية تستهدف التصدي للظاهرة التي باتت تشكل خطرًا داهمًا على وفاء الشركات بالتزاماتها الشهرية من سداد مستحقات ومبالغ عليها، وتوفير النفقات لتنفيذ الخطة الاستثمارية لكل شركة، باعتبار أن التحصيل هو العمود الفقري لشركات التوزبع.

وأكد أن رئيس القابضة للكهرباء وجّه أيضًا رؤساء شركات التوزيع التسع التعامل بمنتهى الحزم مع من يثبت تلاعبه أو تقاعسه عن أداء عمله من العاملين في مختلف الشركات، خاصة من يحتككون بالمواطنين من فنيين ومحصلين، عقب اكتشاف وقائع إهمال وتسيب في عدد من قطاعات الشئون التجارية، أثناء قيام بعض رؤساء الشركات بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض المحال التجارية والعقارات السكنية.​