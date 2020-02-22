​​"التنسيق الحضاري": دورة استثنائية من مسابقة "تراثي 5" لهذه الأسباب

كتب- محمد عاطف:

طرح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مسابقة "تراثي 5" للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، لتسليط الضوء على ما تملكه القاهرة من عناصر تفرد معمارية وعمرانية، تعكس عمق وتنوع الموروث الثقافي بها.

وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز، إنه تقرر أن تتميز تراثي 5 بصبغة استثنائية هذا العام احتفالًا بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020، بحيث توجه للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي معًا.

وأضاف أبو سعدة: "كانت الجائزة في طورها الأول والثاني والثالث موجهة للتصوير الفوتوغرافي، بينما في الطور الرابع موجهة للفنون التشكيلية، ويجمع هذا العام بين القسمين معًا".

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الإعلان عن المسابقة صباح الخميس، من خلال الموقع الرسمي للجهاز، كما تم وضع كراسة الشروط على الموقع ذاته للاطلاع عليها ومعرفة شروط المسابقة وكيفية التقديم لها والجدول الزمني، حيث يتم إعلان النتيجة وتسليم الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة يوم الثلاثاء 5 مايو 2020.

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد هنو، والدكتور أيمن ونس، والدكتور حسين بكر، وشريف سنبل، والدكتورة فاطمة عبدالرحمن، والمهندس محمد أبو سعدة، والفنان التشكيلي محمد عبلة.​