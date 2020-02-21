رسالة جديدة للمواطنين.. "التموين" تكشف 3 أسباب لربط أرقام المحمول بالبطاقات

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في رسالة جديدة للمواطنين، إن تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع "دعم مصر" لن يضر أي مواطن، وليس له علاقة بإيقاف البطاقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة الدعم، من خلال 3 نقاط، أولها أنه من خلال رقم المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، في حالة استطلاع رأي المستفيدين، أو اقتراح إضافة سلعة جديدة، وأخيرًا معرفة رأي المواطن في الخدمة المقدمة له بشكل عام.



وأكدت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة الدعم التمويني، ولكنه قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات، التي من أهمها معرفة رأيه في حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أي اقتراحات.

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