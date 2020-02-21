أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الدولي لأفلام التحريك

09:40 م الجمعة 21 فبراير 2020
الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الدولي لأفلام التحريك

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة

كتب- محمد عاطف:

تنظم الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الأحد المقبل، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة للملتقى الدولي لأفلام التحريك، في مقر الجمعية 36 شارع شريف بمركز الثقافة السينمائية.

واستقبل الملتقى 450 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات والتترات والإعلانات والأغنية المصورة، وانتهت لجنة المشاهدة من عملها نهاية الأسبوع الماضي.

كما قررت إدارة الجمعية تشكيل لجنة تحكيم دولية، لكل المسابقات والأعمال المشاركة في المسابقة على أن يتم تخصيص جائزتين لكل مسابقة، بالإضافة للجنة تحكيم عربية لمنح جائزتين للأعمال العربية.

وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتى الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصري الروسي كما سيتم الإعلان عن البوستر الجديد.

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة أفلام التحريك مركز الثقافة السينمائية

الخبر التالى:

العناني يستعرض جهود مصر في ملف استرداد الآثار باليونان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان