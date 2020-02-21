شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة طقس 48 ساعة مقبلة (بيان بالدرجات)



كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار يومي الأحد والاثنين.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة: "الجو مستقر بشكل كبير غدًا السبت، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية كما توجد شبورة مائية صباحًا".

وتابع: "توجد حالة من الاعتدال في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بينما يشهد البحر المتوسط حالة من الاضطراب، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون خفيفة على بعض مناطق القاهرة".

ولفت إلى وجود نشاط لحركة الرياح غدًا السبت، مطالبًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية وتوخي الحذر خلال القيادة صباحًا.



وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تترواح حول 18 إلى 19 على القاهرة و21 على الصعيد و23 على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 10 17

السلوم 08 15

سيوة 08 16

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 08 19

السويس 12 19

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 09 21

نخل 03 19

نويبع 13 20

طابا 10 18

كاترين 01 14

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 18

بني سويف 08 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 10 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 12 22

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 17 25

أبو رماد 16 24

حلايب 19 23

رأس حدربة 18 22