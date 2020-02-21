المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف تفاصيل تطوير "صباح الخير يا مصر" وموعد انطلاقه

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكل الجديد لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ضمن اتفاقية التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وانطلاق أولى حلقاته، الأحد 23 فبراير، بعد استحداث شكله ومحتواه.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة، أن برنامج "صباح الخير يا مصر" تبدأ فقراته يوميًا في السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وتذاع على شاشات الأولى والفضائية المصرية و"أون E"

ويقدم البرنامج دينا عبدالكريم وجومانا ماهر وهبة جلال، ويشارك أيضًا في تقديم الفقرات الخاصة بالبرنامج هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي وحسام الدين حسين وأسماء قنديل ومنة الشرقاوي وإيمان منصور.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية سواء استعراض ما حدث في اليوم السابق من خلال لقاءات وتغطيات وتقارير، إضافة إلى أجندة اليوم نفسه وما هو مخطط من أحداث.

وأضاف "صالح" أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل أسعار العملات والطقس وخطط النقل العام والقطارات وخدمات أخرى متعددة، ويتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء، وخلال أيام محددة من كل أسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر المختلفة، التي تحمل كثير من مناحي الجمال وتستحق إبرازها.

وأكد صالح أن إذاعة البرنامج على قنوات الأولى والفضائية وأون العامة، هو من أجل مشاهدة أوسع لواحد من أهم البرامج المصرية، في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين مع المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، الذي بموجبه نشهد تحديثًا وتطويرًا في أدوات الأداء الإعلامي في مصر، والذي ينعكس على الشاشة، وما يستفيده المواطن المصري من خلال متابعته.​