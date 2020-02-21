محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير جسر السويس

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي تنقذها المحافظة بشارع جسر السويس من تقاطعه مع القبة وحتى ميدان الألف مسكن، ووجه محافظ القاهرة لمديرية الطرق بسرعة إنهاء الأعمال مع الالتزام بمعايير الجودة.

وأكد محافظ القاهرة -خلال الجولة التي رافقه خلالها إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة- ضرورة ألا تزيد مساحة الجزيرة الوسطى عن 3 أمتار للمساهمة فى اتساع الشوارع، وشدد على شركة المقاولات العاملة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول لعدم عرقلة السيولة المرورية بالمكان.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، في بيان إعلامي، وقوع انهيار اليوم لعقار في حلوان، وأوضح أن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة واصلت اليوم أعمال إزالة العقار الكائن في 63 شارع راغب من شارع عزام خلف سوق توشكى بحلوان والصادر قرار بإزالته لخطورته الداهمة.

وأكد أن أعمال إزالة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية لحصر السكان بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد سقوط جزء منه دون إصابات أو خسائر في الأرواح، ووجه محافظ القاهرة بإخلائه على الفور وفصل كافة المرافق من غاز وكهرباء ومياه عنه وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لسلامة المارة والعقارات المجاورة، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة بأعمال الإزالة.