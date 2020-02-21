قبيل ختام "سمبوزيوم أسوان".. فنانون عالميون يضعون اللمسات الأخيرة على أعمالهم (صور)

كتب- محمد عاطف:

يختتم سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، أعمال الدورة الـ25، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان، مساء غدٍ السبت.

وأكد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن هذه الدورة توافق الاحتفال باليوبيل الفضي للسمبوزيوم، الذي يعد واحدًا من أهم ملتقيات النحت في العالم.

وأكمل عبدالوهاب أن دورة هذا العام شهدت مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث يشارك الفنان "تون كال" من هولندا، وإكرام القباج من "المغرب" وعلي نوري من "العراق"، ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور سعيد بدر، والفنان هاني السيد، والفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

ويكرّم السيمبوزيوم في يوبيله الفضي عددًا من الرموز التي أسسته، وساعدت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، حيث يتم تكريم الرئيس الشرفي للسيمبوزيوم الفنان الكبير آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم، والفنان الكبير صلاح مرعي، الفنان الكبير أنسي أبو سيف، كما يكرم أيضًا عددًا من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.