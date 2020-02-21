طائرتان جديدتان تنضمان لأسطول مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تاسع طائرة من طراز إيرباص" A220-300" بحروف تسجيلSu-GFF قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول مصر للطيران هذا العام.

تسع هذه الطائرة 140 راكبا ويوجد بها خدمات الانترنت وتتميز بأداء غير مسبوق يعطي راحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعي أكبر لكل مسافر وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

من ناحية أخرى تصل مساء اليوم إلي مطار القاهرة ثالث طائرات مصر للطيران من طراز إيرباص "A320Neo " حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا من إجمالي 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت علي استلامهم الشركة الوطنية مصر للطيران.

يوفر هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الاخبارية و الرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية وهي تسع 142مقعدا، بواقع 16مقعد فى درجة رجال الأعمال، و126مقعدا فى الدرجة السياحية.

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