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"الوطنية للصحافة": إغلاق باب الطعون والتنازلات في انتخابات المؤسسات القومية

02:54 م الجمعة 21 فبراير 2020
"الوطنية للصحافة": إغلاق باب الطعون والتنازلات في انتخابات المؤسسات القومية

المستشار عادل بريك

كتب - مصطفى علي:

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إغلاق باب الطعون والتنازلات بالنسبة لطلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في ثماني مؤسسات صحفية قومية، في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس، الموافق 20 فبرايرالجاري.

وذكرت الهيئة- في بيان أصدرته، اليوم الجمعة- أن فحص الطعون والتنازلات سيبدأ يومي السبت والأحد الموافقين 22 و23 فبراير 2020، لتعلن اللجنة نتيجة فحص الطعون، مساء الأحد، ويتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية، صباح يوم الإثنين الموافق 24 فبراير الجاري.

عادل بريك انتخابات المؤسسات القومية مجلس الدولة الهيئة الوطنية للصحافة

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