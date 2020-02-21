وزيرة الثقافة تنعي الفنان التشكيلي مصطفى عبدالوهاب

كتب محمد عاطف

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان التشكيلي الدكتور مصطفى عبدالوهاب، الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن ساحة التشكيل فى مصر والوطن العربى فقدت أحد رموزها حيث ترك الراحل أعمالا تمثل مدرسة متفردة في هذا المجال، مشيرة إلى دوره في إعداد وتخريج أجيال من المبدعين إلى جانب الكثير من الانجازات على المستويين الفنى والإداري .

ولد عبد الوهاب، بمحافظة الإسكندرية، يناير من العام 1947، استكمل دراسات حرة له في ألمانيا، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من أمريكا، ودكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية العام 1997.

عمل بالتدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وعمل مشرفا على متحف الفنون الجميلة والمركز الثقافي ومكتبة المتحف بالإسكندرية منذ عام 1999.

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