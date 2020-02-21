محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير شارع "سليمان أباظة" بالدقي

الجيزة - أ ش أ:

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي ليكون استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق والمحاور وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريح له خلال جولة تفقدية للشارع اليوم الجمعة - إن هناك مخطط تطوير سيتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة .

ووجه المحافظ مديرية الطرق وحي الدقي بالحفاظ على الجزيرة الوسطى وأن لا تقل مساحتها عن 3 أمتار إضافة إلى إنشاء مشايات عرضية للمواطنين وتجميل مدخل الشارع وتوسعته.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، بعمل تخطيط مروري كامل لشارع شهاب ومتابعة دورية للشارع ورفع كفاءة النظافة والتجريد به.

كما تفقد المحافظ ، أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز ، موجها بمتابعة يومية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة.

كما وجه المحافظ حي العجوزة والدقي ومديرية الطرق بالإشراف الدوري وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام وما تم إنجازه من أعمال بالشارع ..مؤكدا على توقيع غرامات مشددة على أية منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله.

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