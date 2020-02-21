العناني يبحث مع نظيره اليوناني التعاون في مجال السياحة البحرية

كتب - يوسف عفيفي:

بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية؛ لما تمثله الموانىء المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية، في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية، ووجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر، خاصة تلك الموجودة بمسار العائلة المقدسة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار- في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال زيارة الدكتور خالد العناني لليونان، والتي تعد أول جولة خارجية له بناء على الدعوة الموجه إليه من الجانب اليوناني، في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وأضاف البيان أن اللقاء حضره سفير مصر في اليونان السفير إبراهيم خيرت، والمشرف العام على إدارة العلاقات الدولية في وزارة السياحة والآثار السفير ماجد مصلح.

كما بحث الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي لعمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، خاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان؛ لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي في مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل مشتركة في مصر؛ للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم؛ لتبادل الخبرات والاتفاق على عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق والترويج لها في العالم.

وحرص الدكتور خالد العناني على دعوة وزير السياحة اليوناني على حضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة على هامش انعقاد بورصة برلين السياحية، في شهر مارس من العام الجاري.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية حيث أهدى الوزير خالد العناني نظيره اليوناني مستنسخا من مفتاح الحياة، والتي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار، وأهدى ثيوشاريس وزير الآثار، رمز السلام الخاص باليونان.​