تعيين وليد حسين رئيسًا لإدارة الشئون الفنية بهيئة تنشيط السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف وليد حسين محمد بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقال بيان لوزارة السياحة، اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاعتماد على الشباب من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في مجال العمل السياحي لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

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