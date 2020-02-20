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بالأٍسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 15 محفطا ومتطوعا بالتنسيق مع التضامن

08:33 م الخميس 20 فبراير 2020
بالأٍسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 15 محفطا ومتطوعا بالتنسيق مع التضامن

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الخميس، نتيجة المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات المتطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها الخميس، إنه في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات المتطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

وأعلنت الوزارة في بيانها - أن اسماء الناجحين هم : منال عادل عبد القادر إسحاق، وأمال حسين أحمد الجمل، وناهد بهيج خليل، وإيمان بيومي حسن محمد، والسيد شعبان علي محمد ، وخديجة محمد علي محمد، وسحر عادل محمد شافعي، وهبه أحمد حسين، ومنال صابر إبراهيم دسوقي، وغادة محمد جمعة مهنى، ورجاء محمد رشاد حسن علي، ومها محمد لطفي عبد القادر سليمان، وميادة علي محمد على، وأماني عبد الشافي إبراهيم، وأمل نور الدين محمد الحسيني، وجميعهم من مديرية أوقاف القاهرة .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف التضامن الاجتماعي

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