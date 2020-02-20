سميح ساويرس: نعتز بالإسهام في "مبادرة صناع الأمل"
كتب - أحمد عبدالمنعم:
قال المهندس سميح ساويرس، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم تخصيص ريع حفل مبادرة صناع الأمل للمشروع الذي يقوده الدكتور مجدي يعقوب لرعاية ملايين القلوب في العالم العربي يعد بادرة ملهمة لكل المهتمين بالعمل في المجال الخيري والإنساني.
وأوضح: "ونحن في مؤسسة ساويرس نعتز بمواصلة الإسهام في هذا المشروع الأنساني النبيل والطموح".
قال المهندس سميح ساويرس "تخصيص ريع حفل مبادرة #صناع_الأمل للمشروع الذي يقوده د. مجدي يعقوب لرعاية ملايين القلوب في العالم العربي يعد بادرة ملهمة لكل المهتمين بالعمل في المجال الخيري والإنساني. ونحن في مؤسسة ساويرس نعتز بمواصلة الإسهام في هذا المشروع الأنساني النبيل والطموح" pic.twitter.com/4wdsqIk1b6— Sawiris Foundation For Social Development (@SawirisFSD) February 20, 2020
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