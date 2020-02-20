أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

سميح ساويرس: نعتز بالإسهام في "مبادرة صناع الأمل"

08:09 م الخميس 20 فبراير 2020
سميح ساويرس: نعتز بالإسهام في "مبادرة صناع الأمل"

مبادرة صناع الأمل

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال المهندس سميح ساويرس، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم تخصيص ريع حفل مبادرة صناع الأمل للمشروع الذي يقوده الدكتور مجدي يعقوب لرعاية ملايين القلوب في العالم العربي يعد بادرة ملهمة لكل المهتمين بالعمل في المجال الخيري والإنساني.

وأوضح: "ونحن في مؤسسة ساويرس نعتز بمواصلة الإسهام في هذا المشروع الأنساني النبيل والطموح".

مبادرة صناع الأمل سميح ساويرس مجدي يعقوب

الخبر التالى:

اتفاقية شراكة بين مؤسستي ساويرس ومحمد بن راشد لتنفيذ مشروعات تنموية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بركلات الجزاء.. الزمالك يتوّج بالسوبر على حساب الأهلي